Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı
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Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 artarken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 değer kazandı. Diğer Avrupa borsalarında da yükseliş görüldü. Avro/dolar paritesi ise hafif bir artışla 1,0980 seviyesine yükseldi. Küresel piyasalarda bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleri negatif etkiler yaratıyor.
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 artarak 462,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 değer kazanarak 15.922 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 7.582 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 artışla 7.351 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 primle 9.373 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 28.262 puanda bulunuyor.
Dün yüzde 0,4 azalışla günü 1,0959 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,2 artarak 1,0980'de dengelendi.
Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor.
Analistler para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden ortaya çıkmasının yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilediğini ifade etti.
İtalyan hükümeti İtalya bankalarına vergi uygulama kararı aldı.
Söz konusu kararda İtalya hükümeti, bankaların yüksek faiz oranlarından elde ettikleri aşırı karlara yüzde 40 ilave vergi uygulanacağını duyurdu. Vergi kararı ile birlikte İtalyan bankalarından 3 milyar avro kadar ek vergi toplanması bekleniyor.
Öte yandan Almanya'da dün enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 6,2 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.
Analistler veri gündeminin sakin olduğunu bildirdi.