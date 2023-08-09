Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 artarken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 değer kazandı. Diğer Avrupa borsalarında da yükseliş görüldü. Avro/dolar paritesi ise hafif bir artışla 1,0980 seviyesine yükseldi. Küresel piyasalarda bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleri negatif etkiler yaratıyor.