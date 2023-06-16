Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı. ECB'nin faiz artırım kararı sonrası küresel piyasalar pozitif seyir izliyor. Avro Bölgesi'nin enflasyon verileri ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 465,16 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 16.309 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.650 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.308 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 9.454 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 27.788 puanda bulunuyor.

Dünü yatay bir seyirle 1,0944 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1,0940'ta dengelendi.

Küresel piyasalar, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlerken, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) şahin tonu dikkati çekti.

Dün, 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak, yüksek enflasyonla mücadelede faiz oranlarını art arda sekizinci kez yükselten ECB, faiz artırımlarına gelecek dönemde de devam edileceğinin sinyalini verdi.

ECB karar metninde, "Faiz kararları, gelen ekonomik ve finansal veriler, enflasyonun ana dinamikleri ve para politikası aktarımının gücü ışığında enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeye dayalı olmaya devam edecek." denildi.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 5,3'ten yüzde 5,4'e ve 2024 için yüzde 2,9'dan yüzde 3'e yükseltildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Avro Bölgesi'nde fiyat baskılarının yüksek kalmaya devam ettiğini ve enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırmaya ara vermeyeceklerini söyledi.

Bir süredir dünya ekonomilerinin başlıca problemi olan enflasyonun sınırlı da olsa gerilemeye devam ettiğini belirten analistler, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti

Öte yandan, bugün gözler Avro Bölgesi'nin enflasyon verilerine çevrilirken, analistler, mayısta yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 6,1 artmasının beklendiğini bildirdi. Avro Bölgesi'nde TÜFE nisanda da yüzde 7 artmıştı.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.