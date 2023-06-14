Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer artışıyla 464,40 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 16.253 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 primle 7.604 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.311 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 9.372 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 27.673 puanda bulunuyor. Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun mayısta yavaşlamasının ardından pozitif bir seyir izlerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.