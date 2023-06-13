Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları, İspanya hariç, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 değer artışıyla 463,12 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 16.163 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 primle 7.591 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 7.304 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 9.326 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 27.485 puanda bulunuyor. Dün yatay bir seyirle günü 1,0755 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1,0800'de dengelendi.

Avrupa borsaları, İspanya hariç, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 değer artışıyla 463,12 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 16.163 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 primle 7.591 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 7.304 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 9.326 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 27.485 puanda bulunuyor.

Dün yatay bir seyirle günü 1,0755 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1,0800'de dengelendi.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlerken, enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına yönelik fiyatlamalar güçlenmeye devam ediyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün başlayacak ve yarın sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yüzde 84 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Bölgede güçlü kalmaya devam eden enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika alanını daraltmayı sürdürürken, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, ECB'nin perşembe günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve toplantı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı yönlendirmeler piyasalar açısından büyük önem taşıyor.

Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksi ile ABD'deki enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,2 düşerken, yıllık bazda yüzde 6,1 arttı.