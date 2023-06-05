Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları, İtalya hariç haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artarak 462,92 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 16.105 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.650 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.277 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 9.346 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 27.037 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybederek 1,0698 seviyelerinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi Avrupa'da pay piyasalarını desteklerken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosu'nda yapacağı açıklamalara çevrildi.

Analistler, bölgede makroekonomik verilerin karışık sinyaller üretmeye devam ettiğini aktararak, Lagarde'ın açıklamalarında gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Bugün bölge genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirten analistler, ECB üyelerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.