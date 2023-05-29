Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı. ABD'deki borç limiti krizinde prensip anlaşmasına varıldığına ilişkin açıklamayla risk iştahının arttığı belirtilirken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileri ve ABD Merkez Bankası'nın para politikasına yönelik fiyatlamalar yatırımcıların odağında yer alıyor. İngiltere'de bugün tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleşmeyecek.