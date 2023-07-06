Avrupa Borsaları ABD Verilerinin Etkisiyle Düşüş Yaşadı

Avrupa borsaları, ABD'deki ekonomik verilerin ardından keskin düşüşle kapandı. Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'nin endeksleri değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise yükseliş gösterdi. ABD'de işsizlik maaşı talepleri beklentileri aştı ve dış ticaret açığı azaldı.

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününde ABD'deki ekonomik verilerin ardından keskin düşüşle kapandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,34 değer kaybederek 447,22 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,57 düşerek 15.528,54 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,13 değer kaybıyla 7.082,29 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,53 gerileyerek 27.506,91 puana indi.

İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 2,17 azalarak 7.280,5 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.08 itibarıyla yüzde 0,20'lik yükselişle 1,087 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 1 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin kişilik artışla 248 bine yükseldi. Piyasa beklentilerini aşan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 245 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 239 binden 236 bine revize edildi.

Ülkede, JOLTS Açık İş Sayısı'nın ise mayısta 9 milyon 824 bin ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleştiği açıklandı.

ABD'de dış ticaret açığı, mayısta aylık bazda yüzde 7,3 azalarak 69 milyar dolara geriledi.