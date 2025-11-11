Haberler

Avrupa Borsaları, ABD Senatosunun Bütçe Tasarısını Onaylamasıyla Yükseliyor

Güncelleme:
Avrupa borsaları, ABD Senatosunun federal hükümetin yeniden açılmasına ilişkin geçici bütçe tasarısını onaylamasıyla birlikte pozitif bir seyre girdi. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,4 yükselirken, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya borsaları da artış gösterdi. Analistler, önümüzdeki dönemde Almanya'daki ekonomiye dair gelişmeleri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını takip edecek.

Avrupa borsaları, ABD Senatosunun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylaması sonrasında pozitif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 yükselişle 574,9 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 artışla 9.867 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 23.934 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 8.078 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 44.007 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,4 yükselişle 16.255 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Senatosunun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylamasıyla risk iştahı yüksek seyrederken Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, Almanya'da Zew endeksleri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
