Avrupa Borsaları ABD İstihdam Verileriyle Yükseldi

Avrupa'nın önemli borsaları, ABD'de beklenenden zayıf gelen istihdam verileriyle hazine tahvil getirilerinin geri çekilmesinin ardından Almanya hariç yükselişle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 artışla 441,31 puana ulaştı. Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,45 değer kazanırken, petrol ve doğal gaz şirketlerinin hisseleri ise yüzde 0,7 değer kaybetti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 artarak 7.451,54 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02'lik artışla 6.998,25 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,20'lik yükselişle 27.490,81 puandan kapandı.

Öte yandan Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,20 azalışla 15.070,22 puana geriledi.

Avrupa borsalarının üç gün sonra ilk kez yükselmesi dikkati çekti.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.41 itibarıyla yüzde 0,3'lük artışla 1,054 seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Eylül ile biten haftada 207 bin ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Verinin açıklanmasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,54'e geriledi.

Şirket hisselerinde, Fransız tren üreticisi Alstom'ın hisseleri, şirketin nakit akışına ilişkin uyarısının ardından yüzde 37 değer kaybetti.

Metro Bank'ın hisseleri ise borçlanma ve öz sermaye ihtiyacını açıklamasının ardından bugün yüzde 25'ten fazla düştü.

Mücevher üreticisi ve perakendecisi Pandora'nın hisseleri de büyüme hedeflerini yükselttiğini açıklamasının ardından bugün yüzde 12 yükseldi.

Öte yandan, yatırımcılar ABD para politikası için önemli bir sinyal olan ve yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Verinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) bir sonraki faiz adımına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistlere göre, tahvil piyasasındaki getirilerin tepkisi, borsanın yıl sonunda toparlanma için istikrarlı bir temel oluşturup oluşturmayacağına veya fiyatların düşmeye devam edip etmeyeceğine karar verecek.

Tahvillerdeki artan getiriler son zamanlarda uluslararası borsalar üzerinde baskı oluşturarak, yatırımcılar için sabit faizli menkul kıymetleri giderek daha fazla hisse senetlerine alternatif haline getiriyordu.