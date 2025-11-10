Haberler

Avrupa Borsaları, ABD Hükümetinin Yeniden Açılmasıyla Yükseldi

Avrupa borsaları, ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair olumlu gelişmelerle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,42 artış gösterdi.

Avrupa borsaları, ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair olumlu gelişmelerle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,42 artışla 572,82 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 artarak 9.787,15, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,65 değer kazanarak 23.959,99, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 yükselerek 8.055,51 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,28 artışla 43.895,67 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.41 itibarıyla yüzde 0,12 düşüşle 1,155 oldu.

Avrupa piyasaları, dün ABD Senatosu'nda Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmasını olumlu karşıladı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
