Avrupa Borsaları, ABD Enflasyon Verisinin Etkisiyle Yükseldi

Avrupa borsaları, ABD'de enflasyon verisinin beklenenden daha olumlu gelmesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,2 ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,79 artışla 464,23 puana ulaştı. Birleşik Krallıkta FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artarak 7.618,60 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,52'lik artışla 7.433,62 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,91 artışla 15.996,52 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,94'lük yükselişle 28.575,05 puandan kapandı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.02 itibarıyla yüzde 0,37'lik yükselişle 1,101 seviyelerinde seyrediyor.