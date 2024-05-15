Avrupa Borsaları, ABD Enflasyon Verileriyle Yükseldi

Avrupa borsaları, ABD'de enflasyonun nisanda aylık bazda beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrası günü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,60 artışla 524,78 puana çıktı. Kamu hizmetleri şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,67 değer kazanırken, çoğu sektör pozitif bölgede yer aldı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak 8.445,8 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,85 yükselerek 18.875,35 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 artarak 8.239,99 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 40'ın gün içinde yaklaşık 18.893 puanla rekor seviyeye ulaşması dikkati çekti.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,61 artışla 35.366,2 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.53 itibarıyla yüzde 0,48 artarak 1,086 seviyelerinden işlem gördü.

Bugün piyasaların odağında, dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'de nisan ayına ilişkin enflasyon verileri vardı.

Enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine eylül ayında başlayabileceğine dair beklentilerin artmasıyla Avrupa pay piyasalarında pozitif bir seyir dikkati çekti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 olmuştu.

Analistler, ABD tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını belirtti.

Öte yandan, Avro Bölgesi ekonomisi, ocak-mart döneminde önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüme kaydederek teknik resesyondan çıktı.