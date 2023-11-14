Avrupa Borsaları, ABD Enflasyon Verilerinin Etkisiyle Yükseldi

Avrupa borsaları, ABD'de enflasyonun ekimde beklenenden fazla yavaşlamasının ardından günü yükselişle kapattı. Perakende ve turizm hisseleri değer kazanırken, madencilik hisseleri düşüş gösterdi. Avro Bölgesi ekonomisi ise küçüldü.

Avrupa borsaları, ABD'de enflasyonun ekimde beklenenden fazla yavaşlamasının ardından günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,34 yükselerek 452,6 puandan günü tamamladı.

Perakende hisseleri yüzde 3,1, turizm hisseleri yüzde 2,3 değer kazanırken, madencilik hisseleri yüzde 0,16 düşüş gösterdi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,39 artışla 7.185,68 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,45 değer kazanarak 29.344,43 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi günü yüzde 1,76 yükselişle 15.624,43 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 artışla 7.440,47 puan seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.10 itibarıyla yüzde 1,5 artışla 1,086 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, ABD'de enflasyon ekimde beklenenden fazla yavaşlarken varlık fiyatlarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarında sona gelmiş olabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle oynaklığın arttığını belirtti.

Ülkede bugün açıklanan enflasyon verileri, Fed'in enflasyonla mücadelede ilerleme kaydettiğine yönelik iyimserliğin artmasını sağladı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi ekimde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Almanya'da yatırımcı güveni, enerji fiyatları ve enflasyondaki düşüş ile faiz oranlarındaki durumun daha fazla kötüleşmemesinin etkisiyle kasımda beklentilerin üzerinde yükseldi.

Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın 3. çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 küçüldü.

Alman hükümeti, Siemens Energy'nin sipariş defterini korumak için şirkete 7,5 milyar avro garanti sağlayacağını bildirdi.

Alman hükümetinin garantisinin ardından Siemens Grubu'nun hisseleri yüzde 2,7 ve Siemens Energy'nin hisseleri yüzde 2,6 değer kazandı.