Avrupa Borsaları ABD Enflasyon Verilerinin Etkisiyle Düşüşle Tamamlandı

ABD'deki enflasyon verilerinin etkisiyle Avrupa borsaları düşüş yaşadı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi beklentiler dahilinde artarken, Avro/dolar paritesi de geriledi.

Avrupa borsaları, ABD'deki enflasyon verilerinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 değer kaybederek 453,94 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,39 düşerek 15.654,03 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 eğer kaybıyla 7.222,57 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 gerileyerek 28.481,77 puana indi.

Birleşik Krallık'ta ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 azalarak 7.525,99 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.13 itibarıyla yüzde 0,158 gerileyerek 1,074 seviyesinde bulunuyor.