Avrupa Borsaları ABD Ekonomisi Endişeleriyle Düşüşte

Avrupa borsaları, ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin endişelerin etkisiyle düşüşle tamamlandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,35 azalarak 460,84 puana geriledi. FTSE 100, CAC 40, DAX ve FTSE MIB 30 endeksleri de değer kaybederek günü tamamladı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,41 düşüşle 1,094 seviyelerinde seyrediyor.