Avrupa Borsaları ABD Ekonomisi Endişeleriyle Düşüşte
Ekonomi Haberleri
Avrupa borsaları, ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin endişelerin etkisiyle düşüşle tamamlandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,35 azalarak 460,84 puana geriledi. FTSE 100, CAC 40, DAX ve FTSE MIB 30 endeksleri de değer kaybederek günü tamamladı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,41 düşüşle 1,094 seviyelerinde seyrediyor.
Avrupa borsaları, ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin endişelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,35 azalarak 460,84 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,36 azalarak 7.561,63 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,26 değer kaybederek 7.312,84 puandan kapandı.
Almanya'da DAX endeksi günü yüzde 1,36 gerileyerek 16.020,02 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,30 değer kaybederek 28.974,54 puandan tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,41 düşüşle 1,094 seviyelerinde seyrediyor.