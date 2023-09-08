Avrupa Borsaları ABD'deki Hisse Senedi Piyasalarının Etkisiyle Yükseldi

Avrupa borsaları, devam eden küresel enflasyonist endişelere rağmen ABD'de hisse senedi piyasalarındaki kazançların etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Dün, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda büyümesi yüzde 0,3 olan piyasa beklentisinin altında kalarak yüzde 0,1 olarak gerçekleşmişti.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ise dün, Alman ekonomisinde bu yıl yüzde 0,4'lük düşüş, yüzde 6 enflasyon ve yaklaşık 2,6 milyon işsiz beklediğini bildirmişti.

Birleşik Krallıkta FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 artarak 7.478,19 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 değer kazanarak 7.240,77 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14 artışla 15.740,30 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,28'lik yükselişle 28.233,20 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.34 itibarıyla yüzde 0,02'lik yükselişle 1,07 seviyelerinde seyrediyor.