Avrupa Borsaları, ABD'deki Enflasyon Hızının Beklentinin Üzerinde Azalmasıyla Yükseldi

Avrupa borsaları, ABD'de enflasyon hızının beklentinin üzerinde azalmasının etkisiyle günü yükselişle kapattı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3 ile piyasa beklentilerinin altında artarken, enflasyon üst üste 12 ayda yavaşladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,51 artışla 458,54 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,82 artarak 7.416,11 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,57'lik artışla 7.333,01 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,47 artışla 16.023,00 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,75'lik yükselişle 28.552,18 puandan kapandı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 1,1 yükselişle 1,13 seviyelerinde seyrediyor.