Avrupa Borsaları ABD-Çin Ticaret Görüşmeleriyle Yükseliyor

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrediyor.

Avrupa borsalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 576 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 yükselişle 9.592 puandan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 24.260 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 42.540 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kazançla 15.834 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 8.254 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlikler küresel piyasalarda risk iştahını desteklerken, gözler ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla küresel ticaret dengeleri açısından önem taşıyan ABD-Çin görüşmesinin doğrulanması piyasalarda pozitif bir hava oluşturdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in açıklamalarına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Çin, Güney Kore ve Japonya liderleriyle yapacağı temasları kapsayan Asya turuna çıkacak. ABD Başkanı Trump, 26 Ekim'de Malezya'ya gidecek ve burada Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleriyle çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

Petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı enerji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş Avrupa borsalarının dünkü pozitif seyrinde etkili oldu.

Öte yandan, jeopolitik gelişmeler de Avrupa piyasalarının gündeminde yer almaya devam ederken, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına ilişkin planda anlaşma sağlayamadı.

Analistler, bugün ABD'de enflasyonun yanı sıra ülkede Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin, dünya genelinde ise imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.