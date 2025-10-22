Haberler

Avrupa Borsaları ABD-Çin Görüşmelerine İlişkin Belirsizlikle Karışık Seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki görüşmelere yönelik belirsizlikler nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. DAX ve FTSE MIB gibi önemli endekslerde düşüş gözlenirken, İngiltere'de tüketici fiyat endeksi istikrarsızlık gösteriyor.

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmelere ilişkin belirsizliklerle karışık seyrediyor.

Avrupa borsalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 571 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artışla 9.472 puandan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 24.284 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 42.536 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 15.790 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 8.208 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim dünya genelinde yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, 2 hafta içinde Güney Kore'de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini belirtmiş, kısa süre sonra bu görüşmenin "belki de gerçekleşmeyebileceğini" ifade etmişti.

Çin ile adil bir anlaşma yapacaklarını dile getiren Trump, "Bence (Şi ile) çok başarılı bir toplantı olacak. Bunu bekleyen birçok insan var ama belki de bu gerçekleşmeyecek." demişti.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler bölge genelinde gündemde yer almaya devam ediyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda değişmedi, yıllık bazda yüzde 3,8 arttı. Çekirdek TÜFE de yıllık yüzde 3,5 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

İngiltere'de TÜFE ağustosta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,8, çekirdek TÜFE yüzde 3,6 artış kaydetmişti.

İngiltere Merkez Bankasının, yüzde 2 hedefinin üzerinde gerçekleşen enflasyon dolayısıyla para politikasında temkinli bir tutum sergilemesi bekleniyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
