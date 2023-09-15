Avrupa Birliği, Tesla'ya 352 Milyon Euro Fon Sağlayacak

Avrupa Birliği, sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek amacıyla 352 milyon euro fon sağlayacak ve bu fonun önemli bir kısmı Tesla'ya gidecek. Tesla, Avrupa Birliği içerisinde binlerce şarj istasyonu kuracak.

Avrupa Birliği (AB), sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek amacıyla büyük bir adım atıyor. Bu sebeple 352 milyon euro fon sağlayacak. Bu fonun önemli bir kısmı, Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'ya gidecek. Tesla da bu yatırımla Avrupa Birliği içerisinde binlerce şarj istasyonu kuracak.

Avruğa Birliği, 7 bin 200 Tesla Supercharger şarj istasyonu için parayı bastı!

AB'nin proje listesine göre Tesla, 22 ülkede 7 bin 198 Supercharger şarj istasyonu kurmak ve mevcut olanları yükseltmek için fon alacak. Bu projeler, Avrupa'da elektrikli araç sahiplerinin otomobillerini daha kolay ve hızlı şarj edebilmelerini sağlamayı hedefliyor.

Bu büyük ölçekli projenin hedefleri arasında, 16 farklı ülkede 6 bin 458 şarj istasyonunun kurulumu var. Proje, sadece yeni şarj istasyonlarının inşa edilmesinin yanında mevcut eski şarj istasyonu noktalarının güncellenmesini de içeriyor.

Sıfır Tesla Cybertruck'lar teslimat yolunda!

13 Nisan 2023 tarihinde son tekliflerin alındığı bu proje, Avrupa'nın birçok bölgesini kapsayacak gibi. Ancak, yeni istasyonların ve yükseltmelerin tam olarak nerede olacağına dair daha fazla detay henüz açıklanmadı. Bu finansmanın önemli bir bölümü, Tesla'nın yeni şarj istasyonu Supercharger V4'e geçmek gibi teknolojik iyileştirmelere ayrılacak.

AB'nin bu büyük finansman kararı, elektrikli araç pazarındaki diğer büyük oyuncuları da etkiliyor. Diğer otomobil üreticileri, Tesla'nın Supercharger şarj istasyonunu kullanmayı planlıyorlar. Bu, birçok sürücünün Tesla'nın şarj ağına erişebileceği anlamına geliyor. 2021'in başlarında Tesla, Hollanda, Fransa ve Norveç'teki belirli Supercharger istasyonlarını tüm elektrikli araç kullanıcılarına açtı. Daha sonra bu hizmeti tüm dünyada vermeye başladı.

AB, toplamda 26 farklı projeye yeşil ışık yaktı. Bu projelerin çoğu şarj noktalarını geliştirmeye yönelik olsa da, bazıları ağır hizmet ve diğer taşıma araçları için hidrojen yakıt ikmal istasyonlarıyla ilgili. AB, sürdürülebilir ulaşımın önünü açmak ve daha hızlı şekilde yeşil enerjiye geçmek için çalışıyor.