Avrupa Birliği, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde üretilen narın tescilli coğrafi işaret aldığını duyurdu. Suruç narı menşe korumalı isim siciline eklendi ve sadece Suruç ilçesinde üretilebilecek.

Avrupa Birliği'nden Suruç narı kararı

Suruç narı tescilli coğrafi işaret olarak kabul edildi

ŞANLIURFA - Avrupa Birliği Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde üretilen narın tescilli coğrafi işaret aldığını duyurdu.

Avrupa Birliği komisyonu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yetişen Suruç narına coğrafi işaretli verdi. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan kararla Suruç narı menşe korumalı isim siciline eklendi. Kararla birlikte herhangi bir Avrupa ülkesinde üretimine izin verilmeyecek olan narın, sadece Suruç ilçesinde üretilmesine karar verildi.