Avrupa Birliği'nden Suruç narı kararı
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Avrupa Birliği Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde üretilen narın tescilli coğrafi işaret aldığını duyurdu. Suruç narı menşe korumalı isim siciline eklendi.
Avrupa Birliği Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde üretilen narın tescilli coğrafi işaret aldığını duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) komisyonu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yetişen Suruç narına coğrafi işaretli verdi. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan kararla Suruç narı menşe korumalı isim siciline eklendi. Kararla birlikte herhangi bir Avrupa ülkesinde üretimine izin verilmeyecek olan narın, sadece Suruç ilçesinde üretilmesine karar verildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi