Avrupa Birliği'nde ÜFE yüzde 37 yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Birliği'nde ÜFE yüzde 37 yükseldi

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
 - Güncelleme:
Avrupa Birliği'nde ÜFE yüzde 37 yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 arttı.

Avrupa Birliği'nde (AB) Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,3, 2021'in nisan ayına kıyasla da yüzde 37 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,2 yükseldi.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 97,2 ve ara mallarda da yüzde 25,4 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, nisanda yıllık bazda en fazla yüzde 62,3 ile Danimarka ve İrlanda'da, yüzde 60,4 ile Romanya'da ve yüzde 52,7 ile Belçika'da yükseldi.

ÜFE, Almanya'da yüzde 33,1, Fransa'da yüzde 27,8, İspanya'da yüzde 45,1, Hollanda'da yüzde 39,2 olarak belirlendi.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Avrupa Birliği Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title