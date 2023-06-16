Avrupa Birliği'nde Gemlik Zeytinine Coğrafi İşaret Tescili Verildi

Avrupa Birliği'nde Gemlik zeytinine coğrafi işaret tescili verildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gemlik zeytininin AB'den coğrafi işaret tescili alan 12. ürün olduğunu belirterek, "TOBB olarak destek olduğumuz bu süreci başarı ile sonuçlandıran Gemlik Ticaret Borsası'nı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği süreci devam eden 44 coğrafi işaret ve 4 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmaların ise devam ettiğini aktardı.

AB'den bugüne kadar Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi ve Gemlik zeytini coğrafi işaret tescili alan ürünler oldu. - ANKARA