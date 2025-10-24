Avrupa Birliği, Meta ve TikTok'u Şeffaflık İhlaliyle Suçladı

Avrupa Birliği (AB), Meta ve TikTok'u şeffaflık kurallarını ihlal etmekle suçladı.

AB Komisyonu, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta ile sosyal medya platformu TikTok'un Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki şeffaflık yükümlülüklerini ihlal ettikleri yönünde ön bulgular tespit edildiğini açıkladı.

Meta ve TikTok'un araştırmacılara kamuya açık verilere yeterli erişim sağlama yükümlülüğünü ihlal ettiği belirtilen açıklamada, Meta'nın Instagram ve Facebook'ta kullanıcılara yasa dışı içerikleri bildirmeleri için basit mekanizmalar sağlama ve içerik denetimi kararlarına etkili bir şekilde itiraz etme imkanı sunma yükümlülüklerine uymadığının tespit edildiği kaydedildi.

AB Komisyonunun ön bulgularının teyit edilmesi halinde şirketlere yönelik para cezası kesilmesi ve kurallara uyum emri gönderilmesi söz konusu olacak.

AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların kurallara uyması gerekiyor.

AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulayabiliyor.

İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.