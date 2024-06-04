Avrupa Birliği Çiftçileri Brüksel'de Protesto Etti

Avrupa Birliği'nin (AB) çevre politikalarından rahatsız olan yüzlerce çiftçi Brüksel'de traktörleriyle protesto düzenledi.

Avrupa ülkelerindeki çeşitli çiftçi birliklerinin çağrısıyla çiftçiler, traktörleriyle Belçika'nın başkenti Brüksel'in sembolik anıtlarından Atomium'un önünde bir araya geldi.

Yaklaşık 500 traktörü Atomium'un çevresine park eden çiftçiler, "Çiftçi yoksa gıda da yok", "Çiftçileri öldürmeyin", "Çevre kurallarını, vergisiz ithalatı ve göçü durdurun" yazan afişler astı.

Gösteriye Belçika dışında Hollanda, Fransa, Almanya, İtalya ve Polonya gibi ülkelerden de çiftçiler katıldı.

Belçika polisi daha önceki çiftçi protestolarının aksine bu defa yüzlerce traktörün şehre girişine izin vermedi. Sadece sembolik olarak üye 27 ülkeyi temsilen 27 traktör polis eşliğinde AB kurumları yakınına gidebildi.

Göstericiler, 6-9 haziranda yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sorunlarına dikkati çekmek istedi.

???????Çiftçiler, AB'nin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek yakıt ve gübre maliyetleri ile dış ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünlerinden rahatsızlık duyuyor.

Avrupa ülkelerinde çiftçiler son dönemde yoğun protestolar düzenliyor. Yolları traktörleriyle kapatan çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini talep ediyor.