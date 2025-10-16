Haberler

Avrupa Birliği Ağustos'ta 5,8 Milyar Avro Dış Ticaret Açığı Verdi

Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Avrupa Birliği'nin ihracatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %6,7 düşerken, ithalatı %4,9 azalerek 5,8 milyar avro dış ticaret açığına yol açtı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 düşerek 183,6 milyar avro, ithalatı ise yüzde 4,9 azalarak 189,4 milyar avro oldu. Böylece AB, söz konusu ayda 5,8 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Avro Bölgesi'nde ise ağustosta ihracat 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 düşüşle 205,9 milyar avro, ithalat ise yüzde 3,8 gerileyerek 204,9 milyar avro oldu. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası ağustosta 1 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB'den en fazla ithalat yapan ülkeler, 32,9 milyar avro ile ABD, 25,1 milyar avro ile İngiltere, 14,7 milyar avro ile İsviçre, 14,2 milyar avro ile Çin ve 7,5 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 43 milyar avro ile Çin, 26,4 milyar avro ile ABD, 11,7 milyar avro ile İngiltere, 9,7 milyar avro ile İsviçre, 7,4 milyar avro ile Norveç ve 7,2 milyar avro ile Türkiye oldu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
