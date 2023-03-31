Avrupa bankaları faiz artışıyla ucuz mevduatı kaybediyor

Avrupa'daki tasarruf sahipleri, şubatta kayıtların tutulmaya başladığı 2003'den bu yana en yüksek oranda vadesiz mevduatlarını geri çekti.

Avrupa'daki tasarruf sahipleri, şubatta kayıtların tutulmaya başladığı 2003'den bu yana en yüksek oranda vadesiz mevduatlarını geri çekti.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in haberine göre, Avrupalı tasarruf sahipleri, hızlıca paralarını çok az faiz ödeyen veya hiç faiz ödemeyen hesaplardan faiz ödeyen hesaplara kaydırıyor. Bununda bankaların gelirini azaltması bekleniyor.

Banka müşterileri, şubatta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kayıt tutmaya başladığı 2003'den bu yana en hızlı şekilde mevduatlarını çekti.

Vadeli mevduat hesaplarında ise ocakta son 10 yılın en büyük girişi görüldükten sonra şubatta ayında da bu hızını sürdürdü.

Avrupa bankaları vadesiz mevduatlara neredeyse hiç faiz uygulamazken, vadeli mevduatlara yüzde 2'ye kadar faiz ödüyor.

Müşterilerin mevduatlarını yeniden tahsis etme hızı, borç verme gelirindeki ivmenin zirveye ulaşmış olabileceğini gösteriyor.

ECB faiz oranlarını yükseltirken, birçok Avrupa bankası, mevduat için çok az faiz ödemesi yapmak zorunda kaldıkları veya hiç ödemedikleri için, son yılların en büyük karlarını açıklamıştı.

Bankaların mevduat için ödedikleri ile krediler için aldıkları faiz arasındaki fark onların net faiz gelirinin oluşturuyor.

Müşteriler daha iyi faiz geliri ararken, rekabet bankaları mevduat için daha fazla ödemeye zorluyor.

ECB, birkaç ay içinde ana faiz oranlarını 6 kez artırırken, finansal piyasalarda belirleyici olan mevduat faiz oranı şu anda yüzde 3,5 seviyesinde bulunuyor.