Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW Güven Endeksi Beklentinin Üzerinde Çıktı
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Avro Bölgesi'nde ZEW Güven Endeksi, ekim ayında beklentinin üzerinde çıkarak 2,3'e yükseldi. Almanya'da ise ZEW Ekonomik Algı Endeksi eksi 1,1 seviyesine ulaştı.
Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW Güven Endeksi, ekim ayında beklentinin üzerinde çıktı.
Avro Bölgesi'nde ZEW Güven Endeksi, bu yılın ekim ayında eksi 8 seviyesinde olan beklentiyi aşarak 2,3'e yükseldi.
Bölgede bir önceki ayda (eylül) endeks eksi 8,9 olarak kaydedilmişti.
Almanya'da ise ZEW Ekonomik Algı Endeksi ekimde eksi 9 seviyesinde olan beklentiyi aşarak eksi 1,1 seviyesine ulaştı.
Ülkede bir önceki ayda (eylül) ise endeks, eksi 11,4 seviyesinde belirlenmişti.
Verilere ilişkin, Leibniz Avrupa Ekonomi Araştırmaları Merkezi'nden (ZEW) yapılan açıklamada, Alman ekonomisinin dip seviyeyi geride bırakmış olabileceğine dikkat çekildi.
Açıklamada, ekonomik görünümün iyileşmesinin, enflasyonun ise gelecek dönemde azalmasının beklendiği kaydedildi.