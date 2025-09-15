Avro Bölgesi Temmuz'da 12,4 Milyar Avro Dış Ticaret Fazlası Verdi

Avro Bölgesi, temmuz ayında 12,4 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 düşerek 227,7 milyar avro, ithalatı ise yüzde 1,2 artarak 215,6 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 12,1 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ise temmuzda ihracat 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 artışla 251,5 milyar avro, ithalat ise yüzde 3,1 yükselerek 239,1 milyar avro oldu. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası temmuzda 12,4 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB'den en fazla ithalat yapan ülkeler, 44,2 milyar avro ile ABD, 30,8 milyar avro ile İngiltere, 17,8 milyar avro ile İsviçre, 17,6 milyar avro ile Çin ve 10,2 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 48,3 milyar avro ile Çin, 31,2 milyar avro ile ABD, 14,1 milyar avro ile İngiltere, 11,7 milyar avro ile İsviçre ve 9,4 milyar avro ile Türkiye oldu.