Avro Bölgesi'nin Ticaret Fazlası Nisan'da Keskin Geriledi

Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, ABD ile yaşanan gümrük vergisi anlaşmazlığının ardından nisanda keskin geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), nisan ayına ilişkin Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azalarak 218,2 milyar avroya düşerken, ithalatı ise yüzde 0,5 artarak 210,7 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 7,4 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. AB'nin ticaret fazlası martta 12,8 milyar avro ve Nisan 2024'te 12,8 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat nisanda, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 1,4 azalışla 243 milyar avroya indi. Bölgenin ithalatı ise yüzde 0,1 yükselişle 233,1 milyar avro oldu.

Böylece, martta 37,3 milyar avro olan Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası nisanda 9,9 milyar avroya geriledi. Nisan 2024'te söz konusu fazla 13,6 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Tarifeleri tehdidi nedeniyle şubat ve mart aylarında alımlar öne çekilmişti

Nisanda Avro Bölgesi'nin para birliği dışındaki ülkelere ihracatı bir önceki aya göre yüzde 8,2 düştü.

Eurostat'a göre düşüş temelde kimyasal madde ihracatındaki keskin düşüşten kaynaklandı.

Bu arada, ABD'li şirketler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithalat tarifeleri tehdidi nedeniyle şubat ve mart aylarında alımlarını öne çekmişti. Martta 71,1 milyar avro olan AB'nin en büyük ticaret ortağı ABD'ye toplam ihracatı nisanda 47,6 milyar avroya indi.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan diğer ülkeler ise 28,3 milyar avro ile İngiltere, 17,5 milyar avro ile İsviçre, 16,3 milyar avro ile Çin ve 10,2 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 44,4 milyar avro ile Çin, 29,9 milyar avro ile ABD, 13,2 milyar avro ile İngiltere, 11,9 milyar avro ile İsviçre, 9,1 milyar avro ile Norveç ve Türkiye oldu. Türkiye'nin AB'ye ihracatının nisanda yüzde 4,8 artması dikkati çekti.