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Avro Bölgesi'nin sanayi üretimi martta azaldı

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Avro Bölgesi'nin sanayi üretimi martta azaldı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 geriledi.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 1,8 düştü. Sanayi üretimi, Mart 2021'e göre de yüzde 0,8 azaldı.

AB'de ise sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 yükseldi.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 11,3 ile Litvanya'da, yüzde 5,1 ile Estonya'da, yüzde 5 ile Yunanistan ve Bulgaristan'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 5,3 ile Slovakya'da, yüzde 5 ile Almanya'da ve yüzde 3,9 ile Lüksemburg'da belirlendi.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Avrupa Birliği, Mart, Ekonomi, Haberler

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