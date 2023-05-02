Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 7'ye yükseldi

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 7 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 6,9 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7 seviyesine yükseldi.

Avro Bölgesi'nde TÜFE, nisanda bir önceki aya göre de yüzde 0,7 arttı.

Piyasa beklentileri, nisanda Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 7, aylık enfasyonun yüzde 0,9 olması yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 13,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 6,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 5,2 ile hizmetler izlerken enerji ürünleri yüzde 2,5 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon, nisan ayında Letonya'da yüzde 15, Slovakya'da yüzde 14, Litvanya'da yüzde 13,3, Estonya'da yüzde 13,2, Avusturya'da yüzde 9,6, Slovenya'da yüzde 9,2, İtalya ve Hırvatistan'da yüzde 8,8, Almanya'da yüzde 7,6, Fransa ve Portekiz'de yüzde 6,9, Malta'da yüzde 6,5, Finlandiya'da yüzde 6,4, İrlanda'da yüzde 6,3, Hollanda'da yüzde 5,9, Yunanistan'da yüzde 4,5, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 3,8, Belçika'da yüzde 3,3 ve Lüksemburg'da yüzde 2,7 seviyesinde ölçüldü.