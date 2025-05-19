Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Nisanda Sabit Kaldı

Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Nisanda Sabit Kaldı
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Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde sabit kaldı. Aylık bazda ise yüzde 0,6 artış gösterdi. Avrupa Merkez Bankası'nın hedefinin üzerinde kalan enflasyon, en yüksek yıllık enflasyonu hizmetler sektöründe gördü.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde sabit kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) nisan ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon nisanda da yüzde 2,2 olarak belirlendi. TÜFE, nisanda aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon nisanda yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde 1 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, nisan ayında Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefi olan yüzde 2 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde nisanda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,8 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,57 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,15 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,35 ile enerji ürünleri izledi.

AB'de ise martta yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 2,4'e geriledi. AB'de TÜFE nisanda aylık olarak yüzde 0,5 arttı.

AB uyumlu verilere göre, nisanda enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler, yüzde 4,9 ile Romanya, yüzde 4,4 ile Estonya, yüzde 4,2 ile Macaristan ve yüzde 4,1 ile Hollanda olarak belirlendi.

Nisanda yıllık enflasyon Almanya ve İspanya'da yüzde 2,2,İtalya'da yüzde 2 ve Fransa'da yüzde 0,9 seviyesinde ölçüldü.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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