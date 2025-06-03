Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Mayıs Ayında %1,9'a Geriledi

Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Mayıs Ayında %1,9'a Geriledi
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Avro Bölgesi'nde mayıs ayında yıllık enflasyon %1,9 seviyesine düştü, Eurostat verilerine göre, enflasyon nisanda %2,2 iken, mayısta %1,9'a indi. Çekirdek enflasyon ise %2,3 olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 1,9 seviyesine geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2,2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 1,9'a indi.TÜFE, mayısta aylık bazda ise değişmedi.

Piyasa beklentisi, yıllık enflasyonun mayısta yüzde 2 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde mayısta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda sıfır seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,3 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde görüldü. Bunu yüzde 3,2 ile hizmet sektörü, yüzde 0,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünlerinde fiyatlar yüzde 3,6 geriledi.

Yıllık enflasyon mayıs ayında Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,6, İtalya ve İspanya'da yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.??????????????

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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