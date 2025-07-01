Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Haziranda Yüzde 2'ye Yükseldi

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Avro Bölgesi'nde haziran ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 2 seviyesine ulaştı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, mayıs ayında yüzde 1,9 olan enflasyon, haziran ayında aylık bazda da yüzde 0,3 artış gösterdi. En yüksek fiyat artışı hizmet sektöründe yaşanırken, enerji ürünlerinde ise fiyatlar geriledi.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 2 seviyesine yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 1,9 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda yüzde 2'ye çıktı. TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,3 oldu.

Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun haziranda yüzde 2 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde haziranda çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,3 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu, yüzde 3,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünlerinde fiyatlar yüzde 2,7 geriledi.

Yıllık enflasyon haziran ayında Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,7 ve İspanya'da yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.??????????????

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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