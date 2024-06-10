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Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni En Yüksek Seviyeye Ulaştı

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Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, haziranda 3,9 puan artarak 0,3'e yükseldi. Beklentiler Endeksi ise Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarak 10'a ulaştı. Almanya'da ise Genel Yatırımcı Güven Endeksi Nisan 2023'ten beri en yüksek seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi haziranda 3,9 puan artarak Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, 1174 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirdiği haziran ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta eksi 3,6 olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 3,9 puanlık artışla 0,3'e yükseldi. Böylece endeks artış eğilimini art arda sekizinci aya taşıdı. Şubat 2022'den beri en yüksek seviyesine çıkan endekse ilişkin beklenti, eksi 1,8'e yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 7,8'den 10'a çıkarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 14,3'ten eksi 9'a çıkarak, artışını sekizinci aya taşıdı. Endeks, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, Avro Bölgesi ekonomisinde toparlanmanın devam ettiğini belirterek, toparlamanın sadece "yavaş ve küçük adımlarla" gerçekleştiğini ifade etti.

Hussy, "Ekonomideki toparlanma art arda 8 aydaki iyileşmenin ardından ivme kaybetmiş durumda." Ifadesini kullandı.

" Almanya'da da ekonomik toparlanma yavaş da olsa devam ediyor"

Ekonomisi ihracata dayalı Almanya'da Genel Yatırımcı Güven Endeksi, haziranda 5 puanlık artışla eksi 12,5'e yükselerek Nisan 2023'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Hussy, "Almanya'da da ekonomik toparlanma yavaş da olsa devam ediyor" değerlendirmesinde bulunurken bununla birlikte ülkedeki Mevcut Durum Endeksi'nin eksi 26,3 puanla hala koyu kırmızıda yer aldığını belirtti.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, "Almanya'da Beklentiler Endeksi'nin 2,3 puana yükselmesi, Alman ekonomisinin içinde bulunduğu vahim durumun sadece kademeli olarak hafiflediğini ve stagflasyon (kalıcı enflasyonla birlikte durgunlaşan ekonomi) konusunun önümüzdeki aylarda da gündemde kalmaya devam edeceğini gösteriyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Ülke ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Almanya Ukrayna Rusya Finans Ekonomi Güncel Haberler

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