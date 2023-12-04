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Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Aralık Ayında Arttı

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Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi aralıkta 1,8 puanlık artışla eksi 16,8'e yükseldi. Beklentiler endeksi ise Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi aralıkta 1,8 puanlık artışla eksi 16,8'e yükseldi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, aralık ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda eksi 18,6 olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 1,8 puanlık artışla eksi 16,8'e yükseldi. Böylece endeks artış eğilimini art arda üçüncü aya taşıdı. Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkan endekse ilişkin beklenti, eksi 16,4'e yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 10'dan eksi 9,8'e çıkarak Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 26,8'den eksi 23,5'e çıktı.

Sentix Genel Müdürü Manfred Huebner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Avro Bölgesi'ne dair ekonomik beklentilerin art arda üçüncü ay artış gösterdiğini belirterek sorunun, "trendin tersine dönüp dönmemesi" olduğunu vurguladı.

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisine sahip Almanya'ya ilişkin beklentilerin sürekli olarak düşük olması nedeniyle Alman ekonomisinin bu ılımlı iyileşmelere (yatırımcı güveni) bile ayak uydurmakta zorlandığını dile getiren Huebner, "Şu ana kadar hiçbir bölgede yeni bir yükselişin işareti yok." ifadesini kullandı.

Öte yandan Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın 2. çeyreğinde yüzde 0,2'lik büyümenin ardından 3. çeyrekte önceki çeyreğe oranla yüzde 0,1 küçülme kaydetmişti.

Avrupa Merkez Bankasına (ECB) göre, Avro Bölgesi'nde ekonomi, yılın geri kalanında da zayıf seyretmeye devam edecek. Ancak ECB, enflasyonun düşmeye devam etmesi ve dış talebin artmasıyla ekonomik büyümenin gelecek yıllarda ivme kazanacağına inanıyor.

Yatırımcı güveni anketi, 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde 1245 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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