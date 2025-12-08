Haberler

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni aralıkta yükseldi

Güncelleme:
Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, aralık ayında 1,2 puan artarak eksi 6,2'ye yükseldi. Almanya'nın ekonomik durumu resesyon etkisi altında kalmaya devam ederken, küresel ekonomi toparlanma sinyalleri veriyor.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, yılın son ayında, 1,2 puan artarak eksi 6,2'ye yükseldi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, aralık ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda eksi 7,4 olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 1,2 puanlık artışla eksi 6,2'ye yükseldi. Endekse ilişkin beklenti, aralıkta eksi 7'ye yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 3,3'ten 4,8'e yükseldi.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 17,5'ten eksi 16,5'e ulaştı

Sentix'in açıklamasında, Avro Bölgesi ekonomisinin durağan bir seyir izlemeye devam ettiği belirtilerek, bölgenin en büyük ekonomisi olan Almanya ekonomisinin resesyonun etkisi altında kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, küresel ekonomide toparlanma görüldüğünün aktarılarak, bu toparlanmanın Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Çin başta olmak üzere Asya'dan gelen pozitif verilerle desteklendiği ifade edildi.

Yatırımcı güveni anketi, 4-6 Aralık tarihlerinde 1063 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, aralıkta 2,3 puanlık azalışa eksi 22,7 puana indi. Endeksin Nisan 2025'ten beri en düşük seviyesine gerilemesi dikkati çekti.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eksi 38,3 puandan eksi 41,8 puana geriledi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
