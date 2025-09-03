Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi Temmuz'da Yükseldi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0,4 arttı.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 0,1 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi dikkati çekti.

AB üyeleri arasında ÜFE, temmuzda aylık bazda en fazla yüzde 6,7 ile Romanya'da, yüzde 5,7 ile Bulgaristan'da ve yüzde 2,8 ile Slovakya'da arttı.

Aylık ÜFE temmuzda, Estonya'da yüzde 1, Letonya'da yüzde 0,7, Lüksemburg'da yüzde 0,4 azaldı.

ÜFE, temmuzda yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 10,7, Danimarka'da yüzde 4,5 ve Romanya'da yüzde 2,5 artarken Estonya'da yüzde 6,1, Lüksemburg'da yüzde 4,5 ve Portekiz'de yüzde 3,6 geriledi.