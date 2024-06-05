Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi Nisanda Geriledi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 1 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7, 2023'ün aynı ayına göre de yüzde 5,5 azaldı.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 5,7 düştü.

Piyasa beklentisi Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 5,1 azalacağı yönündeydi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, nisanda aylık bazda en fazla yüzde 3,6 ile Fransa'da, yüzde 1,9 ile Hırvatistan'da, yüzde 1,8 ile Yunanistan'da geriledi. Aylık ÜFE nisanda, Danimarka'da yüzde 2,8, İrlanda'da yüzde 0,8, Finlandiya'da yüzde 0,3 yükseldi.

ÜFE, nisanda yıllık bazda ise Slovakya'da yüzde 22,8, İrlanda'da yüzde 13,7 ve Bulgaristan'da yüzde 10,6 azalırken, Lüksemburg'da yüzde 18, Çekya'da yüzde 1,4, Malta'da yüzde 0,7 artış gösterdi.