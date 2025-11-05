Haberler

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi Eylülde Düştü

Güncelleme:
Avro Bölgesi'nde Eylül 2023'te Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,1 geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, AB'de de ÜFE aynı oranda düştü, fakat yıllık bazda yüzde 0,1 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı.

Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 geriledi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık değişmeyeceği, yıllık yüzde 0,2 düşeceği yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, eylülde aylık bazda en fazla yüzde 1,2 ile Romanya'da, 0,7 ile Estonya'da ve yüzde 0,4 ile Litvanya'da arttı.

Aylık ÜFE eylülde, Bulgaristan ve Finlandiya'da ise yüzde 0,7 azaldı.

ÜFE, eylülde yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 9,1, Romanya'da 6,9 ve İsveç'te 4,9 artarken, Lüksemburg'da yüzde 4,4 Portekiz'de 3,7 ve İrlanda'da yüzde 2,8 geriledi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
