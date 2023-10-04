Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi Ağustosta Yükseldi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 yükseldi. AB'de ÜFE ise ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarken, 2022'nin ağustos ayına göre yüzde 10,5 azaldı.

Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 yükselirken, yıllık bazda yüzde 11,5 düştü.

Piyasa beklentileri Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,6 artacağı, yıllık yüzde 11,6 azalacağı yönündeydi. Böylece, Avro Bölgesi'nde ÜFE aylıkta beklentilere uyumlu, yıllıkta ise yakın seviyede gerçekleşti.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ağustosta yıllık bazda en fazla yüzde 51,2 ile İrlanda'da, yüzde 27,2 ile Bulgaristan'da ve yüzde 16,6 ile Belçika'da geriledi. Yıllık ÜFE, Slovakya'da yüzde 9,8, Macaristan'da yüzde 7,8 ve Hırvatistan'da yüzde 4 arttı.

Aylık bazda ise ÜFE İrlanda'da yüzde 3,7, Finlandiya'da yüzde 2,4 ve Yunanistan'da yüzde 2 artarken, Romanya'da yüzde 1,3, Slovenya'da yüzde 0,7 ve Belçika'da yüzde 0,6 geriledi.