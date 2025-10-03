Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi Ağustos'ta Düşüş Gösterdi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, ağustosta hem bir önceki aya kıyasla hem de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı.

Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 geriledi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 0,4 düşeceği yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerden düşük gelmesi dikkati çekti.

AB üyeleri arasında ÜFE, ağustosta aylık bazda en fazla yüzde 5,4 ile Estonya'da, yüzde 1,9 ile Finlandiya'da ve yüzde 1,3 ile Slovakya'da arttı.

Aylık ÜFE ağustosta, Danimarka'da yüzde 1,3, Hollanda ve Romanya'da yüzde 1 azaldı.???????

ÜFE, ağustosta yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 9,1, İsveç'te yüzde 4,1 ve Romanya'da yüzde 3,1 artarken, Portekiz'de yüzde 4,3, Lüksemburg'da yüzde 4,2 ve Estonya'da yüzde 3,2 geriledi.