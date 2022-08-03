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Avro Bölgesi'nde perakende satışlar haziranda geriledi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar haziranda geriledi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 azaldı.

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Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,8 geriledi.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar haziran ayında mayıs ayına kıyasla yüzde 1,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,7 azaldı.

AB ülkeleri arasında haziranda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 3,8 ile Danimarka'da, yüzde 3,4 ile Hollanda'da ve yüzde 2,4 ile Estonya'da oldu.

Perakende satışlar, yıllık bazda Danimarka'da yüzde 9,5, Almanya ve İrlanda'da yüzde 8,8, Hollanda'da yüzde 6,1 geriledi.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Avrupa Birliği Danimarka Hollanda Ekonomi Haberler

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