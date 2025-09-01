Avro Bölgesi'nde Temmuz Ayında İşsizlik Oranı Düşüş Gösterdi

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı temmuzda yüzde 6,2'ye gerileyerek, Avrupa Birliği'nde de benzer bir düşüş yaşandı. AB işsizlik oranı yüzde 5,9'a düştü. Genç işsizlik oranları ise dikkat çekici seviyelerde kaldı.

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik temmuzda yüzde 6,2 seviyesine geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de haziran ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı temmuzda yüzde 5,9'a indi.

Avro Bölgesi'nde ise haziranda yüzde 6,3 olan işsizlik oranı temmuzda yüzde 6,2 seviyesinde tespit edildi.

İşsizlik oranı, geçen yılın temmuz ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,4, AB'de ise yüzde 6 olarak kayıtlara geçmişti.

Temmuzda işsizlik oranı, İspanya'da yüzde 10,4, Finlandiya'da yüzde 9,5, İsveç'te yüzde 8,7 ve Yunanistan'da yüzde 8 oldu.

AB'de işsiz sayısı, temmuzda 13 milyon 25 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 805 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı. Temmuz ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 801 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 227 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,4, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 13,9 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
