Avro Bölgesi'nde Temmuz Ayı Enflasyonu Yüzde 2 ile Yatay Seyir İzledi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2 ile yatay seyir izledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) temmuz ayı enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde haziranda da yüzde 2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda değişiklik göstermedi.

Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun temmuzda yıllık yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde temmuzda çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 2,3 ile yatay seyir izledi.

Avro Bölgesi'nde temmuzda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 3,3 ile gıda ve tütün ürünlerinde gerçekleşirken, bunu yüzde 3,1 ile hizmetler sektörü izledi.

Avrupa Merkez Bankası enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.??????????????