Avro Bölgesi'nde şubat ayında özel sektör faaliyeti arttı

Avro Bölgesi'nin şubat ayı PMI verilerine göre ticari aktiviteler, son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İmalat sanayi PMI 50,8, hizmet sektörü PMI ise 51,8 olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde şubat ayında ticari faaliyetlerde artış gerçekleşti.

S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ocakta 51,3 olan bileşik PMI, şubatta 51,9'a çıkarak son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Ocak ayında 49,5 olan imalat sanayi PMI da şubatta 50,8 seviyesine yükseldi. Böylece, imalat sanayi PMI, son 44 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 51,6'dan 51,8'e çıkarak son 2 ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, altı ise daralma anlamına geliyor.

Veriler, Avro Bölgesi'nde şubat ayında ticari faaliyetlerin son 3 ayın en hızlı artışını gösterdiğini ortaya koydu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
