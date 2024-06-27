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Avro Bölgesi'nde Şirket Kredileri Yavaş Büyüdü

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Avro Bölgesi'nde bankalar tarafından şirketlere verilen krediler, yüksek faiz oranları nedeniyle mayısta sadece yüzde 0,3 arttı. Tüketici kredileri ise yüzde 0,3 artış kaydetti. M3 para arzı ise yüzde 1,6 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler, mayısta yüksek faiz oranları nedeniyle sadece yüzde 0,3 arttı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), mayısa ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, yıllık bazda nisanda yüzde 0,2 büyüyen şirket kredileri, geçen ay yüzde 0,3 artış kaydetti. Tüketici kredileri de 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,3 arttı.

Mayısta M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 1,6 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 1,5'in üstünde gerçekleşti. Nisanda M3 para arzı, yüzde 1,3 artış kaydetmişti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) temel faiz oranlarını 2019'dan beri ilk kez haziranda 25 baz puan indirmişti.

ECB Başkanı Christine Lagarde, gelecek aylarda bankanın faiz indirimleri hızı ve zamanı konusunda dikkatli olacağını belirterek, faiz indirimlerinin verilere bağlı olacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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