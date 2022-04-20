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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta arttı

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Kovid-19 tedbirlerinin kalktığı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Kovid-19 tedbirlerinin kalktığı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 0,7, Şubat 2021'e göre de yüzde 2 arttı.

AB'de ise sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3 yükseldi.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 4 ile İtalya'da, yüzde 2,7 ile Hırvatistan'da ve yüzde 2,4 ile de İrlanda'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 8,3 ile Slovenya'da, yüzde 3,8 ile Litvanya'da ve yüzde 2,7 ile Malta'da belirlendi.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 20,4 ile Litvanya'da, yüzde 17,8 ile Polonya'da ve yüzde 14,4'le Bulgaristan'da artarken, İrlanda'da yüzde 14,1, Portekiz'de yüzde 5,7 ve Malta'da yüzde 3,5 azaldı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Avrupa Birliği, Litvanya, Malta, Ocak, Ekonomi, Haberler

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